Бонуччи – в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 32:

Основной состав – Руне Ярстейн (ВРТ, "Герта", 85) – Рауль (ЦЗ, "Маритиму", 81), Хосе Хименес (ПЗ, "Атлетико", 85), Леонардо Бонуччи (ЦЗ, "Ювентус", 89) – Блез Матюиди (ЦП, "ПСЖ", 87), Марко Фабиан (ЦАП, "Айнтрахт", 81), Лионель Месси (ЦАП, "Барселона", 96), Гансу (ЦАП, "Севилья", 84) – Макс Крузе (ФРВ, "Вольфсбург", 83), Кристиан Бентеке (ФРВ, "Кристал Пэлас", 88), Бальде Кейта (ФРВ, "Лацио", 85).

Запасные – Марк-Андре тер Штеген (ВРТ, "Барселона", 85), Альберто Де Ла Белья (ЛЗ, "Олимпиакос", 81), Кайу (ЛП, "Грассхоппер", 81), Николя Де Превиль (ЦАП, "Лилль", 81), Энтони Джексон-Хэймель (ФРВ, "Монреаль", 64), Антони Марсьяль (ФРВ, "Манчестер Юнайтед", 86), Чиро Иммобиле (ФРВ, "Лацио", 88);

Резерв – Джимми Кабо (ПП, "Лорьян", 74), Николас Бенедетти (ЦАП, "Депортиво" К, 64), Анджело Фульджини (ЦАП, "Валенсьен", 72), Ричард Сукута-Пасу (ФРВ, "Зандхаузен", 72), Лоис Диони (ФРВ, "Дижон", 74).