Бекхэм и Коутинью презентовали PES 2019. Видео

Компания Konami представила трейлер нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. В съемке видеоролика приняли участие полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью и экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Первый будет лицом обычной версии игры, а второй - специальной. Выход PES 2019 запланирован на конец августа.

Как отмечается в игре будет улучшен режим "Мастер-лига", в котором игрокам предлагается привести свою команду к победам, как в национальном первенстве, так и в еврокубках, при этом полностью руководя трансферной и финансовой работой клуба, будут добавлены снег, функция быстрой замены, а также новые лиги, о которых будет рассказано позднее.