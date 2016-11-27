Виктория Моисеева: "Начали думать о золоте, только когда вошли в четверку"

Скип сборной России Виктория Моисеева в интервью "СЭ" призналась, что даже не мечтала о победе на чемпионате Европы. Он считает, что в финальном матче со Швецией не обошлось без удачи.

– В начале сезона мы даже подумать о подобном не могли, – призналась Моисеева. – Ведь раньше на официальных стартах нашу страну представляла команда Ани Сидоровой. Когда узнали, что будем играть с ними отборочный турнир за право участия на чемпионате Европы – думали только об отборе. А после того как нам удалось выиграть его, были очень рады, но быстро осознали, что сделан только первый шаг.

Перед отлетом в Шотландию было немного волнительно. Ведь у нас не было опыта участия в стартах такого уровня. Мы не знали, как поведем себя в стрессовой ситуации, справимся ли с нервами. О золоте в тот момент точно не думали.

– А когда начали?

– Когда вошли в четверку. А уж когда обыграли в полуфинале шотландок, за которых болели все трибуны, и до победы остался всего один шаг, как было не думать (улыбается)?

– В итоге все оказалось так же страшно, как вы себе представляли?

– Гораздо проще! В одной из игр я поймала себя на мысли, что думаю о происходящем, как об обычном турнире, а это же чемпионат Европы! Но довольно быстро мы поняли, что, несмотря на весь антураж, на льду все равно те люди, с которыми мы играли не один раз.

– В финале в последнем энде вам немного повезло. Согласны?

– Такое могло случиться с кем угодно. Да, ее камень зацепил гард. Но он и так шел не тем весом, которым она хотела. Ошибка была именно в этом. И вполне вероятно – камень все равно вышел бы из "дома". При этом перед броском соперников мы сделали все, чтобы максимально затруднить им положение.

А что касается ошибок, то они бывают у всех. Мы ведь тоже могли в двух эндах поставить два камня. Нам немного не повезло. Конечно же, и шведки могли вытянуть тот матч. Но бросок, когда на кону стоит судьба титула чемпиона Европы, априори не может быть простым. (Владимир ИВАНОВ)

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