Сборная России победила Израиль и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в миксте

Сборная России по керлингу обыграла команду Израиля со счетом 6:3 в матче 1/8 финала чемпионата мира в миксте. В составе команды выступают Алексей Стукальский (скип), Олег Красиков, Мария Ермейчук и Маргарита Евдокимова.

В четвертьфинале турнира россияне встретятся с командой Канады, которая обыграла Польшу (4:3). Матч пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

Напомним, Россия заняла первое место в группе А, одержав шесть побед из шести. Команда является действующим чемпионом мира.