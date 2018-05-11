Прокуратура РФ подтвердила невиновность Крушельницкого в употреблении допинга

Прокуратура РФ подтвердила невиновность российского керлингиста Александра Крушельницкого в нарушении антидопинговых правил. По словам президента Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева, факт халатности отсутствует, спортсмены сборной страны также не имеют отношения к инциденту.

- Единственное, что позволит оправдать или частично оправдать Александра, - найти виновного, - цитирует ТАСС Свищева. - На это можно понадобиться много времени, у нас столько нет - судьба спортсмена достаточно скоротечна. Пришло письмо из прокуратуры о результатах предварительной проверки. Одно четко понятно - Александр невиновен, это очень важно, он не употреблял мельдоний, и факта халатности нет.

Всемирная федерация керлинга не верит в то, что это было умышленное применение препарата. Есть определенные разработки, я не могу обнародовать расследование. Эти разработки указывают на возможных лиц, которые могут быть причастны к данному инциденту, - многие проходили проверки на детекторах лжи, были проведены оперативные следственные действия".

Имеют ли спортсмены сборной отношение к этому инциденту? Мы эту версию отбросили благодаря правоохранительным органам. Для нас это важно - мы одна команда.