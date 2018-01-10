Дмитрий Свищев: "Весь следующий сезон команда Сидоровой будет числиться членом сборной России"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев подчеркнул, что команда Анны Сидоровой следующий сезон будет являться членом сборной России. Также он отметил, что федерация рассмотрит вопрос участия команды на чемпионате мира в Канаде.

– С командой Сидоровой состоялся разговор, – цитирует "РИА Новости" Свищева. – Эта команда для нас является одной из самых сильных в стране. Я был очень рад услышать от них, что они не планирует завершать карьеру. Будет проведена работа над ошибками, но девчонки дополнительно замотивированы, потому что в глазах обида и расстройство. К этой Олимпиаде они шли долго, а на последней финишной прямой – досадный срыв. Мотивация у них есть.

Мы договорились, что как минимум следующий сезон они являются членами национальной команды. Мы всячески будем их поддерживать, сейчас для них очень непростое время. Команда просит федерацию рассмотреть возможность их участия на чемпионате мира, но мы знаем, что отбор уже прошел. Вопрос участия их на чемпионате мира – вопрос рассмотрения исполкома. Заявку от команды мы обязаны принять. Но главное – у девчонок есть спортивная злость и желание продолжать дальше.

Напомним, в ФКР принял решение без отбора отправить на Олимпиаду команду Сидоровой, однако из-за неудовлетворительных результатов спортсменок в первой половине сезона было решено провести внутренний отбор, который в итоге выиграла команда Виктории Моисеевой.