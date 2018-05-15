Вячеслав Фетисов: "Родченков был рекомендован сообществом"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью в программе "Познер" на "Первом канале" отметил, что Григорий Родченков на должность главы Московской антидопинговой лаборатории был рекомендован сообществом. Также он заявил, что в России нужно было вовремя заняться проблемой мельдония.

– Кто рекомендовал Родченкова на должность главы Московской антидопинговой лаборатории?

– Насколько я помню, он был рекомендован сообществом, которое занимается этой проблематикой. Не так было много кандидатов. Помимо аккредитации лаборатории еще необходим человек, который соответствует требованиям.

– Вы говорите, что истории с мельдонием можно было избежать, что попались на ровном месте и ответственность на чинов

– Есть министерство, которое занимается всем этим делом. Если записали борьбу с допингом в государственную политику, поэтому, как только препарат, который используется долгое время, попал под наблюдение, нужно начинать незамедлительно дискуссию, и снимать всю сборную с препарата. Также необходимо было учесть кумулятивный эффект. Если спортсмен сидит на мельдонии 5 лет, значит выведение из организма не 48 часов. Нужно было срочно изучать ситуацию. Попросить запретить не с 1 января 2015 года, а с 2016-го, но и этого не сделали. Спортсмены расплатились за это. Или это халатность, или специально сделано.

Вячеслав Фетисов: "Виноват ли Мутко? Не совсем корректно кого-то винить в случившемся в спорте" //

Вячеслав Фетисов: "Возглавить Минспорта? Мне кажется, я могу быть полезен"

