Вячеслав Фетисов: "Виноват ли Мутко? Не совсем корректно кого-то винить в случившемся в спорте"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не считает, что кого-то одного можно винить в проблемах российского спорта. Об этом он сказал в интервью в авторской программе Владимира Познера на "Первом канале".

- Считаете Мутко и его команду виноватыми в том, что произошло в спорте?

- Не совсем корректно кого-то винить. С другой стороны, ты человек, отвечающий за все: антидопинговую политику, подготовку спортсменов и все с этим связанное.