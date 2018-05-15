Вячеслав Фетисов: "Виноват ли Мутко? Не совсем корректно кого-то винить в случившемся в спорте"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не считает, что кого-то одного можно винить в проблемах российского спорта. Об этом он сказал в интервью в авторской программе Владимира Познера на "Первом канале".
- Считаете Мутко и его команду виноватыми в том, что произошло в спорте?
- Не совсем корректно кого-то винить. С другой стороны, ты человек, отвечающий за все: антидопинговую политику, подготовку спортсменов и все с этим связанное.
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Thomas_Boy_
Так-то построит Леонтич дом. А через полтора месяца дом развалится. И вроде как винить кого-то не совсем корректно... Поэтому дом сам и виноват. А кто виноват в пожаре, который в "Зимней вишне" случился? Тут вообще все понятно. Огонь.
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