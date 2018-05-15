Вячеслав Фетисов: "Возглавить Минспорта? Мне кажется, я могу быть полезен"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью в программе "Познер" на "Первом канале" признался, что может быть полезен в Министерстве спорта России. Однако на вопрос по поводу того, чтобы возглавить Минспорта, он не дал конкретного ответа.

– Если бы вам предложили возглавить министерство спорта сейчас?

– Точно могу сказать, что для меня сейчас принятие любого решения, которое не могу выполнить, не нужно. Но мне кажется, что я могу быть полезен.

Вячеслав Фетисов: "Виноват ли Мутко? Не совсем корректно кого-то винить в случившемся в спорте"