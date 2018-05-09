Вячеслав Фетисов: "Политика должна быть в стороне от спорта, который возник, чтобы принести мир на землю"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил уверенность, что спорт должен быть отделен от политики.

– Я уверен в том, что политика должна оставаться в стороне от спорта, который изначально возник для того, чтобы принести мир на землю, – цитирует RT Фетисова. – Все мы помним из истории, что во время проведения древних Олимпийских игр войны всегда прекращались. Спортсмены сражались на стадионах, а вне их сохраняли приятельские отношения. И именно этими принципами должны руководствоваться дипломаты, создавая правила и законы, которые должны защищать чистых атлетов и наказывать тех, кто пытается выиграть нечестным путем. Ведь именно красота спорта привлекает к телевизионным экранам миллиарды зрителей, как ничто другое.