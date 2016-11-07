Во Владимире после нокдауна во время соревнования погиб 15-летний боксер

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 15-летнего школьника после второго нокдауна во время соревнований по боксу во Владимире, сообщает ТАСС. Об этом сообщили в воскресенье в Следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

3 ноября 2016 года в числе других воспитанников школы мальчик был допущен к соревнованиям, проходившим в спортивном комплексе "Молодежный". После двух дней соревнований 5 ноября 2016 года он участвовал в поединке, во время которого после пропущенных ударов в голову и второго нокдауна судья прекратил бой.

Мальчик почувствовал себя плохо, у него начались судороги, врачи, дежурившие на соревновании, пытались оказать ему первую медицинскую помощь. Прибывшие на место специалисты скорой помощи приняли меры к реанимации подростка, однако положительного результата они не принесли, мальчик умер в реанимобиле.

Как отмечают в СК РФ, следствием уже установлены данные, свидетельствующие о том, что состояние здоровья юного боксера требовало особого внимания в связи с перенесенной им несколько лет назад серьезной травмой головы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.