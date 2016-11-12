Владимир Путин: "Красивую игру сборной по футболу мы давно не видели"

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым законодательно прописать правила формирования российских клубных команд, чтобы отечественный спорт не терял профессионалов, а спортсмены были заинтересованы играть в России.
– Требования определенные должны быть: отыграл здесь какое-то время, потом можешь куда-то поехать, – приводит ТАСС слова Путина. – Законодательные нормы нужно прописывать соответствующим образом так, чтобы и ребята были заинтересованы, и чтобы наши клубы не теряли, и чтобы мы были частью мирового спортивного движения, в том числе в области футбола и хоккея.
Спортивная школа у нас очень хорошая, она генерирует большое количество талантливых, перспективных ребят, и, конечно, что называется, на рынке труда они востребованы, их тащат везде. Нам нужно создавать условия, чтобы им не захотелось уезжать, – условия финансовые, условия для тренировок. И в принципе мы над этим работаем.
– За какие футбольные и хоккейные команды вы болеете?
– Я не имею права болеть за какую-то конкретную команду, я болею за национальные сборные, люблю посмотреть красивую игру. Честно сказать, красивую игру национальной сборной (по футболу) мы давно не видели, а хоккеисты, безусловно, радуют, хотя и здесь нам очень многое нужно сделать.
Chrome
Путин, как ещё условия нужно создавать для футболистов здесь, которые ж все как один уезжают в Европу пачками в "Баварии" с "Барселонами", не иначе? Либо найди советника для речей по спорту, либо не давай комментариев.
16:48
внеигры
Владимир Владимирович примите пожалуиста мое предложение - заставте их прочитать МУ - МУ , а то ведь никакого патриотизма и му - му не читают и Катару проигрывают, пьют что ли много?
16:39
RW.irk
"Президент РФ Владимир Путин считает необходимым законодательно прописать правила формирования российских клубных команд, чтобы отечественный спорт не терял профессионалов, а спортсмены были заинтересованы играть в России." ============== Конечно сложно понять о чем конкретно речь. Но если о футболе с хоккеем, то там и так уже все давным давно заинтересованы играть в России! Куда уж больше-то?! Наоборот эту "заинтересованность" нужно отбить у них!
16:13
Русский
Требования определенные должны быть: отыграл здесь какое-то время, потом можешь куда-то поехать =================================== Да кому нужны эти буратины??? Они и в нашем чемпионате играют то только из-за лимита. Все, как один, кривоногие, зажравшиеся ****...
16:03
LeshaKZTZ
Господин президент, да отправьте уже, наконец, в сборную пару "вежливых людей". Сил нет больше смотреть ЭТО.
15:57
ozozolio
К сожелению это полная безсмислица.
15:48
бийчанин
Владимир Владимирович, так ведь пока Мутко у руля, вместе с пресловутым лимитом, - боюсь жизни не хватит у нас чтобы наконец увидеть... Последние игры по настоящему радовали: - Четвертьфинал ЕВРО-2008 с голландцами, да... - товарищеский матч (ничего не значащий) в 2013-м в Лондоне с Бразилией, и пожалуй всё-ё-ё-ё.................... Какая-то, безнадёга полная....
15:02