Владимир Путин: "Красивую игру сборной по футболу мы давно не видели"

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым законодательно прописать правила формирования российских клубных команд, чтобы отечественный спорт не терял профессионалов, а спортсмены были заинтересованы играть в России.

– Требования определенные должны быть: отыграл здесь какое-то время, потом можешь куда-то поехать, – приводит ТАСС слова Путина. – Законодательные нормы нужно прописывать соответствующим образом так, чтобы и ребята были заинтересованы, и чтобы наши клубы не теряли, и чтобы мы были частью мирового спортивного движения, в том числе в области футбола и хоккея.

Спортивная школа у нас очень хорошая, она генерирует большое количество талантливых, перспективных ребят, и, конечно, что называется, на рынке труда они востребованы, их тащат везде. Нам нужно создавать условия, чтобы им не захотелось уезжать, – условия финансовые, условия для тренировок. И в принципе мы над этим работаем.

– За какие футбольные и хоккейные команды вы болеете?

– Я не имею права болеть за какую-то конкретную команду, я болею за национальные сборные, люблю посмотреть красивую игру. Честно сказать, красивую игру национальной сборной (по футболу) мы давно не видели, а хоккеисты, безусловно, радуют, хотя и здесь нам очень многое нужно сделать.