Виталий Мутко: "Надо закрывать параллельный зачет у спортсменов"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта отметил, что нужно прекращать практику параллельного зачета у спортсменов. По его словам, иначе возникает проблема, какой регион отмечать в случае их успехов.

Заседание президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта проходит во вторник в Краснодаре.

– Двойные-тройные зачеты. Спортсмены представляют сейчас не по одному региону, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Сейчас мы исходим из интересов спортсменов, они получают (финансирование) в каждом из своих регионов. Надо принимать решение закрывать параллельный зачет, иначе возникает проблема, какой регион должен отмечаться в случае успеха спортсмена.