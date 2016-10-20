12:42 | ХРОНИКА

Виталий Мутко: "Большое спасибо Президенту за оказанное доверие"

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Виталий МУТКО займет пост вице-премьера, его бывший заместитель Павел КОЛОБКОВ назначен министром спорта РФ.Мутко ушел на повышение

Вице-премьер России Виталий Мутко, ранее занимавший пост министра спорта, пока не знает, насколько изменятся его обязанности в связи со сменой должности. Руководитель поблагодарил Президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева за оказанное доверие. Напомним, на пост министра спорта назначен Павел Колобков.

- Хочу выразить благодарность и сказать большое спасибо президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведеву за оказанное доверие, - приводят "Известия" слова Мутко. - На новой должности я продолжу работать над всесторонним развитием российского спорта.

Насколько изменятся мои обязанности, пока сказать сложно. Дайте мне четыре-пять дней, чтобы войти в курс дела, получить задачи от руководства страны, и будем двигаться дальше. Я ли рекомендовал Колобкова на должность министра спорта? Чуть позже я обо всем подробно расскажу.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/639604#ixzz4NcIAv1S9

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Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер


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КОММЕНТАРИИ (1)
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виталя , продолжай разваливать остатки спорта , в этом деле ты профи.

12:55

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