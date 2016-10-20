Виталий Мутко: "Большое спасибо Президенту за оказанное доверие"

Вице-премьер России Виталий Мутко, ранее занимавший пост министра спорта, пока не знает, насколько изменятся его обязанности в связи со сменой должности. Руководитель поблагодарил Президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева за оказанное доверие. Напомним, на пост министра спорта назначен Павел Колобков.

- Хочу выразить благодарность и сказать большое спасибо президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведеву за оказанное доверие, - приводят "Известия" слова Мутко. - На новой должности я продолжу работать над всесторонним развитием российского спорта.

Насколько изменятся мои обязанности, пока сказать сложно. Дайте мне четыре-пять дней, чтобы войти в курс дела, получить задачи от руководства страны, и будем двигаться дальше. Я ли рекомендовал Колобкова на должность министра спорта? Чуть позже я обо всем подробно расскажу.