Видеокамера зафиксировала момент взрыва на "Манчестер Арене"

Видеокамера в одном из автомобилей зафиксировала момент взрыва на "Манчестер Арене". На записи отчетливо не видно самого взрыва (в левой части экрана), однако слышен его звук. Напомним, вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте. 59 пострадавших доставлены в шесть городских госпиталей.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.