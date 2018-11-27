Валерий Газзаев принял участие в работе РББФ-2018

В понедельник, 26 ноября депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев принял участие в работе IV российско-британского бизнес-форума (РББФ). Организаторами РББФ-2018 выступили торговое представительство России в Великобритании совместно с Фондом Росконгресс при поддержке российских ведомств, занимающихся внешней торговлей, посольства России в Великобритании и более 30 российских и международных партнеров. Тема встречи нынешнего года: "Партнерство в инновациях".

Программа РББФ-2018 включила в себя серию панельных сессий, доклады международных экспертов, презентации новых разработок, а также выставку, посвященную сотрудничеству с российскими регионами и компаниями.

В мероприятии приняли участие Его Королевское Высочество Принц Майкл Кентский, посол России в Великобритании Александр Яковенко, президент ФИДЕ и сопредседатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, заместитель Министра экономического развития РФ Вадим Живулин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Ульяновской области Cергей Морозов, депутат ГД от фракции Справедливая Россия, заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев, генеральный директор АО "РЭЦ" Андрей Слепнев, генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева, генеральный директор ПАО "Вымпелком" Василь Лацанич и др.

Открыл Российско-британский бизнес форум (РББФ) в Лондоне принц Майкл Кентский, являющийся патроном Российско-британской торговой палаты. В своей вступительной речи он отметил: "Мы признаем наличие трудностей в сегодняшних отношениях между нашими государствами. Но важно то, что российское и британское правительства продолжают договариваться по важным торговым и коммерческим вопросам, что отражается в числе делегатов и представленных здесь сегодня компаний".

Депутат ГД Валерий Газзаев, основатель и директор благотворительной организации Street Child United Джон Ро, а также председатель правления ассоциации компании BSI Global Group Алексей Черепанов представили гостям и участникам форума специальную разработку по теме "Спорт, благотворительность и туризм как возможность для развития международного сотрудничества между Россией и Великобританией"

– Я уверен, что такого рода встречи помогают нам преодолеть то непонимание, которое у нас подчас возникает с западными коллегами, – считает российский парламентарий. – Это прекрасная возможность "сверить часы", определить формат сотрудничества, да и просто посмотреть в глаза друг и другу, и в ходе обсуждений и дискуссий определить совместные подходы к решению важнейших проблем международного бизнес-партнерства. Чрезвычайно важно, на мой взгляд, что наша встреча проходит именно сегодня, когда у нас накопилось много вопросов друг к другу.

В своей речи депутат ГД Валерий Газзаев отметил, что нашей стране удалось провести лучший чемпионат мира по футболу в истории спорта и этот факт признали не только руководители национальных сборных, игроки, тренера, международные федерации и простые болельщиков, но и директор департамента ФИФА по проведению чемпионата мира Колин Смит и президент ФИФА Джанни Инфантино. "Ведущие специалисты ФИФА отмечают, что стандарты организации Чемпионата могут служить примером для будущих хозяев мундиаля!

– Наша страна вложила огромные средства, чтобы организовать и провести на самом высоком уровне этот общемировой праздник! – сказал российский депутат. – Были подготовлены 12 шикарных стадионов, созданы 95 отличных тренировочных баз. Вся эта современная спортивная инфраструктура давно была необходима российскому футболу, и теперь она даст серьезнейший импульс для его устойчивого развития на многие годы. Рост экономической активности, развитие туристического бизнеса, строительства, включая транспортную составляющую, общую инфраструктуру, объекты и коммуникации общественного пользования, сферу услуг, сплоченность граждан – все это результаты чемпионаты мира.

Теперь, по словам парламентария, – перед Россией стоит другая задача – создать условия для коммерческого использования наследия мундиаля и перехода от государственного финансирования профессионального спорта к частному. И здесь может пригодиться большой опыт Великобритании по загрузке и эксплуатации спортивных объектов летней Олимпиады-2012 . Практика долгосрочного планирования, управления и сохранения спортивных объектов и развития прилегающей к ним территории.

Президентом России была поставлена задача: за шесть лет увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55 процентов. То есть речь идет о настоящем "прорыве" на этом направлении, – также отмечалось в речи Газзаева.