13:46 | ХРОНИКА

В московском метро может появиться поезд ЦСКА

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Заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина сказала, что в московском метро может появиться брендированный поезд, посвященный столичному клубу. В это воскресенье, 29 апреля, исполнится 95 лет со дня основания Центрального спортивного клуба армии.

- Я сейчас занимаюсь лично одним проектом, - цитирует "Р-Спорт" Хоркину. - Ведем переговоры, чтобы по одной из линий московского метрополитена ходил поезд, посвященный нашему ЦСКА. Он будет ездить как минимум в течение полугода.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20180423/1135936122.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Lennon

Пускай по фиолетовой ветке. После очередного матча мяса поезда просто не будет!

16:05

на_заборе_мелом

интерсно где?

14:40

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