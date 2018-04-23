В московском метро может появиться поезд ЦСКА

Заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина сказала, что в московском метро может появиться брендированный поезд, посвященный столичному клубу. В это воскресенье, 29 апреля, исполнится 95 лет со дня основания Центрального спортивного клуба армии.

- Я сейчас занимаюсь лично одним проектом, - цитирует "Р-Спорт" Хоркину. - Ведем переговоры, чтобы по одной из линий московского метрополитена ходил поезд, посвященный нашему ЦСКА. Он будет ездить как минимум в течение полугода.