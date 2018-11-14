В ДТП погиб украинский чемпион мира по армрестлингу

В результате ДТП скончался украинский спортсмен, чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь. Об этом сообщает УНИАН.

Авария произошла на автодороге "Киев-Чоп" сегодня 14 ноября около 15 часов по местному времени. 26-летний спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, под управлением 30-летнего водителя. Вследствие ДТП водителя фургона доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

В салоне фургона находились еще двое пассажиров: отец водителя (50 лет) и 33-летний спортсмен. Они получили травмы несовместимые с жизнью.