Тренера юных футболистов последним спасли из затопленной пещеры в Таиланде

В Таиланде завершилась операция по детской футбольной команды "Дикие кабаны" и их тренера из пещеры Кхао Ланг в заповеднике "Понг Пха", сообщает CBS со ссылкой на командование "морских котиков", которые отвечали за спасательную операцию. Последним был спасен детский тренер.

Юные игроки и их наставник были заблокированы с 23 июня, после чего считались пропавшими без вести. 8 июля началась операция по их вызволению. Сегодня, 10 июля, были эвакуированы последние четыре ребенка и тренер.

Ранее стало известно, что дети не смогут принять предложение президента ФИФА Джанни Инфантино и приехать на финал ЧМ-2018. Это связано с состоянием их здоровья – они заработали гипотермию.