Тело Людмилы Белоусовой кремировано, информации о похоронах нет

Тело двукратной олимпийской чемпионки в парном катании советской фигуристки Людмилы Белоусовой, выступавшей в дуэте с Олегом Протопоповым, скончавшейся в Швейцарии на 82-м году жизни, кремировано. Спортсменка ушла из жизни после продолжительной болезни. Информации о ее похоронах нет.

"22 сентября Людмила Белоусова и Олег Протопопов вернулись из США в Женеву. В США Людмиле Евгеньевне стало хуже, американской медицинской страховки у нее не было, поэтому было принято решение лететь домой. В течение пяти дней Олег Алексеевич находился рядом с супругой. После кончины Людмилы Евгеньевны тело ее было кремировано. О похоронах ничего не сообщается", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.