Свитолина рассталась с бойфрендом

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина сообщила о разрыве отношений со своим бойфрендом, игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли. Отношения между 23-летней теннисисткой и 24-летним британцем продлились около года.

- Мое сердце свободно, - сказала в эфире телеканала "1+1" Свитолина. - В данный момент, как и всегда, большую часть времени я уделяю теннису. У меня много переездов, различных мероприятий. Для меня это сейчас в приоритете.

Напомним, в этом году 23-летняя украинка выиграла два турнира. На первом в сезоне турнире "Большого шлема", Australian Open, она дошла до 1/4 финала.