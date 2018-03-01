08:35 | ХРОНИКА

Свитолина рассталась с бойфрендом

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Четвертая ракетка мира Элина Свитолина сообщила о разрыве отношений со своим бойфрендом, игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли. Отношения между 23-летней теннисисткой и 24-летним британцем продлились около года.

- Мое сердце свободно, - сказала в эфире телеканала "1+1" Свитолина. - В данный момент, как и всегда, большую часть времени я уделяю теннису. У меня много переездов, различных мероприятий. Для меня это сейчас в приоритете.

Напомним, в этом году 23-летняя украинка выиграла два турнира. На первом в сезоне турнире "Большого шлема", Australian Open, она дошла до 1/4 финала.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

Это чрезвычайно важно знать всем.

12:15

shpasic

можно попробовать теперь с Димитровым познакомиться. или с Вуячичем.

11:31

oleg.bob

Ничего, найдётся новый! свято место пусто не бывает!

09:19

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