18:56 26 января | ХРОНИКА

Стадион "Маракана" обесточен из-за неуплаты долгов за электроэнергию

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Так выглядит "Маракана" сегодня.Разворованная и подурневшая "Маракана" ищет нового хозяина

Бразильский стадион "Маракана" полностью обесточен в связи с неуплатой долгов за электроэнергию, сообщает Globo. По информации издания, счета не оплачивались с сентября 2016 года. Отмечается, что на данный момент суммарный долг за обеспечение стадиона электроэнергией достиг суммы в 410 тысяч евро.

Компания, которая согласно документам должна поддерживать спортивный объект в надлежащем состоянии, с помощью суда пытается отказаться от своих обязательств. Ранее сообщалось, что знаменитая бразильская арена была заброшена из-за отказа управляющей компании брать на себя расходы по содержанию стадиона.

Строительный концерн Odebrecht намерен обжаловать судебное решение, предписывающее этой фирме немедленно вернуться к исполнению обязанностей по поддержанию в надлежащем состоянии арены.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Он по крайней мере существует.

19:28 26 января

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