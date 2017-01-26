Стадион "Маракана" обесточен из-за неуплаты долгов за электроэнергию

Бразильский стадион "Маракана" полностью обесточен в связи с неуплатой долгов за электроэнергию, сообщает Globo. По информации издания, счета не оплачивались с сентября 2016 года. Отмечается, что на данный момент суммарный долг за обеспечение стадиона электроэнергией достиг суммы в 410 тысяч евро.

Компания, которая согласно документам должна поддерживать спортивный объект в надлежащем состоянии, с помощью суда пытается отказаться от своих обязательств. Ранее сообщалось, что знаменитая бразильская арена была заброшена из-за отказа управляющей компании брать на себя расходы по содержанию стадиона.

Строительный концерн Odebrecht намерен обжаловать судебное решение, предписывающее этой фирме немедленно вернуться к исполнению обязанностей по поддержанию в надлежащем состоянии арены.