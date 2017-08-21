Следственный комитет опроверг задержание подозреваемого в убийстве Драчева

Старший помощник руководителя следственного управления СК по Хабаровскому краю Илья Гудков сообщил, что розыск подозреваемого в причинении смертельных травм бывшему чемпиону мира и Европы по пауэрлифтингу Андрею Драчеву продолжается. Ранее появилась информация, что подозреваемый уже задержан.

- Подозреваемый в причинении смертельных травм мужчине находится в розыске, правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на его задержание, - цитирует ТАСС Гудкова.

Как сообщалось ранее, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).