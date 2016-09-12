20:29 | ХРОНИКА

Сергей Федоров назначен советником председателя общества "Динамо"

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Сергей Федоров назначен советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", информирует пресс-служба ВФСО. Он будет курировать вопросы спорта высших достижений. Федоров также занял посты президента и генерального директора ватерпольного клуба "Динамо". Федоров – мастер спорта международного класса по плаванию, заслуженный тренер РФ, член Высшего наблюдательного совета Федерации плавания России.

Напомним, что с 2000 года общество возглавлял Владимир Проничев. В октябре прошлого года Проничев был единогласно переизбран на пост, а в августе покинул должность по собственному желанию. На прошлой неделе по итогам внеочередной конференции председателем ВФСО "Динамо" был избран Владимир Стржалковский.

Дополнительная информация

http://www.dynamo.su/news/17178/

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