Россию попросили сообщить о мерах по снятию лимитов для спортсменов-легионеров

На прошедшем сегодня заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение уведомить государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран союза, говорится в пресс-релизе ЕЭК.
ЕЭК попросила страны ЕАЭС, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, в течение десяти дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС.
– Государства-члены, заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств - членов ЕАЭС, – отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. – Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран. На вопрос о том, что дает евразийская интеграция гражданам Союза, – лучшим ответом является снятие барьеров на рынке труда.
Например, в России в РФПЛ, ФНЛ, КХЛ, Единой лиге ВТБ и в других турнирах спортсмены из стран ЕЭС в настоящее время считаются легионерами.
Дополнительная информация
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-05-2017-1.aspx
Promesov
"экономической комиссии" следует заниматься экономикой. Сегодня на заседании Дворовой Евразийской экономической комиссии(ДЕЭК) постановили послать в далекие края ЕЭК и признать фейком.
18:17
serzheo
А что, у нас общая сборная ЕАЭС? Помойму такого нет, у каждой страны свои сборные. Так что с какого перепугу?... И при чем тут рынок труда? Мы что дом строим с дешевой раб силой? Речь идет скорее об обучении своих граждан, футбол - это универ, а не стройка.
18:13
Патриот Сибири
Круто! Теперь можно без проблем поехать на заработки в Киргизию!
17:58
Levbereg
Давно пора.А отмазки про то, что из-за легионеров у нас в стране не развивается молодежь- бред.
17:57