Россию попросили сообщить о мерах по снятию лимитов для спортсменов-легионеров

На прошедшем сегодня заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение уведомить государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран союза, говорится в пресс-релизе ЕЭК.

ЕЭК попросила страны ЕАЭС, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, в течение десяти дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС.

– Государства-члены, заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств - членов ЕАЭС, – отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. – Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран. На вопрос о том, что дает евразийская интеграция гражданам Союза, – лучшим ответом является снятие барьеров на рынке труда.

Например, в России в РФПЛ, ФНЛ, КХЛ, Единой лиге ВТБ и в других турнирах спортсмены из стран ЕЭС в настоящее время считаются легионерами.