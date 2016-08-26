20:42 | ХРОНИКА

Ричард Макларен выступит на саммите ФИФА по вопросам этики

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Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен выступит на саммите ФИФА по вопросам этики, сообщает пресс-служба организации. Саммит состоится 16 сентября в Цюрихе.

Напомним, что перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро независимая комиссия ВАДА под руководством Макларена выступила с докладом, в котором говорилось о проблемах, связанных с употреблением допинга в России. ВАДА рекомендовало Международному олимпийскому комитету отстранить от Олимпиады-2016 всю российскую сборную. 24 июля исполком МОК решил не отстранять всю сборную России от Игр-2016, оставив международным спортивным федерациям право определять, кто сможет выступить в Бразилии.

Кроме того, российских спортсменов не допустили к участию в Паралимпиаде. 23 августа CAS отклонил иск Паралимпийского комитета России на решение Международного паралимпийского комитета об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vitvk

После визита этого убожества ФИФА решит не отстранять всю сборную России,а предоставит федерации самой выбрать состав...Так что ,ребята ,из Луча,Нафтогаза и Уренгойгазмяс у вас есть шанс...

21:14

rad19

У нас чиновники не врубаются? 16 сентября будет массированная атака на чемпионат мира по футболу, будут требовать перенести чемпионат в связи с гос поддержкой допинга , вот увидите .... Так что надо обуздать этого козла и привезти его из Цюриха в Москву в наручниках в следственный комитет и в подвалы Лубянки и допрос с пристрастием.........

20:59

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