Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен выступит на саммите ФИФА по вопросам этики, сообщает пресс-служба организации. Саммит состоится 16 сентября в Цюрихе.

Напомним, что перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро независимая комиссия ВАДА под руководством Макларена выступила с докладом, в котором говорилось о проблемах, связанных с употреблением допинга в России. ВАДА рекомендовало Международному олимпийскому комитету отстранить от Олимпиады-2016 всю российскую сборную. 24 июля исполком МОК решил не отстранять всю сборную России от Игр-2016, оставив международным спортивным федерациям право определять, кто сможет выступить в Бразилии.

Кроме того, российских спортсменов не допустили к участию в Паралимпиаде. 23 августа CAS отклонил иск Паралимпийского комитета России на решение Международного паралимпийского комитета об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.