"Реал" выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в Манчестере

"Реал" выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена". Напомним, вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.

– "Реал" выражает свое глубочайшее потрясение в связи с происходящим в Манчестере и выражает солидарность с пострадавшими, их родственниками и друзьями, – гласит сообщение на сайте "Реала". – Кроме того, мы хотим пожелать скорейшего выздоровления получившим травмы.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.

Напомним, что 3 июня в Кардиффе "Реал" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Взрыв в "Манчестер Арене". Подробности