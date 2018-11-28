Пятилетний Рахим Куриев отжался 3202 раза и установил мировой рекорд

Пятилетний мальчик из Чечни Рахим Куриев отжался 3202 раза, и установил мировой рекорд по количеству отжиманий в возрастной категории пять лет, сообщает ТАСС. Достижение было установлено в студии телерадиокомпании "Грозный", в прямом эфире его поддержали десятки спортсменов, родные и близкие.

На выполнение упражнения у него ушло два с половиной часа. Ранее Куриев отжался 4105 раз за 2 часа и 25 минут, однако тот рекорд не был учтен Книгой рекордов Гинесса России из-за незначительных замечаний.

"Он установил новый мировой рекорд – наибольшее количество от пола за один подход. Всего 3202 раза, время – 2 часа 30 минут", – сказал главный редактор российской Книги рекордов Гинесса Станислав Коненко.

Помимо отжиманий от пола, Рахим держит планку на руках, садится на шпагат и отжимается в вертикальном положении. Каждый день мальчик тренируется по 2-3 часа в спортзале по специальной программе.

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