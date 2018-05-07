Президент поручил Правительству продолжать работу до формирования нового кабинета министров

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ продолжать работу до формирования нового кабинета министров, сообщает сайт главы государства. 7 мая Правительство в полном составе, как того требует Конституция России, сложило полномочия перед вступившим в должность на новый шестилетний срок Президентом.

"В связи со сложением Правительством Российской Федерации своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции Российской Федерации, постановляю:

1. Правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в тексте указа.

Также из сообщения пресс-службы Кремля стало известно, что Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

Вице-премьером РФ предыдущего кабмина был Виталий Мутко. Ранее он также был министром спорта РФ и приостановил работу на посту президента РФС.

