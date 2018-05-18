Президент подписал указ о назначении нового правительства. В него вошли Голодец, Мутко и Колобков

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового состава правительства, предложенного премьер-министром Дмитрием Медведевым, информирует "Интерфакс". Так, первым вице-премьером – министром финансов назначен Антон Силуанов.

Ольга Голодец назначена заместителем председателя правительства. Таким образом, она сохранила свой пост, но с измененным функционалом. Теперь Голодец будет курировать вопросы культуры и спорта.

Виталий Мутко назначен заместителем председателя правительства и будет заниматься вопросами строительства, в то время как с 2016 года он курировал спорт.

Павел Колобков назначен министром спорта, он сохранил должность, которую он занимал в предыдущем кабмине.

Юрий Трутнев вновь назначен заместителем председателя правительства.

Дмитрий Козак сохранил свой пост в новом составе правительства и вновь назначен вице-премьером РФ.