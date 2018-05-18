Президент подписал указ о назначении нового правительства. В него вошли Голодец, Мутко и Колобков

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового состава правительства, предложенного премьер-министром Дмитрием Медведевым, информирует "Интерфакс". Так, первым вице-премьером – министром финансов назначен Антон Силуанов.
Ольга Голодец назначена заместителем председателя правительства. Таким образом, она сохранила свой пост, но с измененным функционалом. Теперь Голодец будет курировать вопросы культуры и спорта.
Виталий Мутко назначен заместителем председателя правительства и будет заниматься вопросами строительства, в то время как с 2016 года он курировал спорт.
Павел Колобков назначен министром спорта, он сохранил должность, которую он занимал в предыдущем кабмине.
Юрий Трутнев вновь назначен заместителем председателя правительства.
Дмитрий Козак сохранил свой пост в новом составе правительства и вновь назначен вице-премьером РФ.
шаман
Всё те же на манеже...
16:42
Millwall82
Извините конечно, но это лютый п%;№?ц, она все здравоохранение развалила, теперь пришло время спорта и культуры?
16:36
maks55555
Хроника с "полей сражений".
16:26