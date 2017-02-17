Появилось видео драки родителей хоккеистов на "Уфа-арене"

В интернете появилось видео драки родителей хоккеистов во время детского хоккейного матча на "Уфа-арене". При этом главная пострадавшая в результате инцидента – 55-летняя Елена Валиева заявила, что видеозапись представлена не полностью, сообщает proufu.ru. На кадрах видно, как пенсионерка бьет ногой сидящего мужчину.

"Это же конец всей потасовки, а где начало? Школа предоставила видеозапись не полностью. Когда я увидела сюжет по телевидению о том, как я якобы избиваю кого-то, у меня поднялось давление. Я итак попала в больницу после той драки", – заявила Валиева.

Напомним, на матче детских команд из Уфы и Альметьевска избили пенсионерку, которая пришла поболеть за внука. Как сообщалось, что-то не поделили родители юных игроков. В результате драки больше всех пострадала женщина – ее избили так, что сейчас она попала в больницу.