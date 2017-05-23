Полиция задержала подозреваемого в теракте в Манчестере

Задержан подозреваемый в причастности к теракту на "Манчестер Арене", сообщает официальный Твиттер полиции Манчестера. Им оказался 23-летний мужчина. В понедельник на "Манчестер Арене" после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва, 19 человек погибли на месте, еще трое скончались впоследствии, а 59 получили ранения.

В связи с терактом финал Лиги Европы в Стокгольме между "Манчестер Юнайтед" и "Аяксом" пройдет при повышенных мерах безопасности. Футболисты выйдут на матч в траурных повязках, а начнется игра с минуты молчания.

Встреча "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" состоится 24 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.