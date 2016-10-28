Павел Новиков: "Колобков консультируется с Мутко по вакантным должностям замминистров спорта"

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков сообщил, что глава организации Павел Колобков ведет консультации, в том числе и с Виталием Мутко, по кандидатам на вакантные должности своих заместителей. Колобков 19 октября был назначен министром спорта вместо Мутко, ставшего вице-премьером РФ, курирующим спорт, туризм и молодежную политику. Из пяти вакансий заместителей министра в настоящий момент заняты три. Помимо Новикова это Наталья Паршикова и Марина Томилова. Ранее занимавший аналогичную должность Юрий Нагорных оставил ее по собственному желанию 24 октября. Еще одну вакансию ранее занимал сам Колобков.

– Перестановки в министерстве спорта еще будут, тем более что еще свободны вакансии двух заместителей министра, – цитирует "Р-Спорт" Новикова. – Павел Колобков сейчас проводит консультации, советуется, в том числе и с Виталием Леонтьевичем Мутко. Думаю, в ближайшее время он даст какие-то свои предложения по кандидатурам, потому что этих людей будет утверждать премьер-министр.