Пан Ги Мун - председатель комиссии по этике МОК

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун занял пост председателя комиссии по этике МОК, сообщает ТАСС. Он являлся единственным кандидатом на эту должность, за него проголосовали 73 человека, четверо высказались против, пять - воздержались. Должность Пан Ги Мун будет занимать по меньшей мере до 2021 года.

- Для меня большая честь и привилегия работать председателем комиссии по этике МОК. Я беру на себя эту серьезную ответственность, - сказал Пан Ги Мун. - Я полагаю, что этика необходима для успешной работы любой организации, вот почему я делал все, чтобы повышать культуру и этику в ООН.

Я заверяю вас, что смогу внести существенную лепту в работу МОК, работая совместно с членами комиссии по этике. И вместе с тем буду служить международному сообществу.