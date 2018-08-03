Мутко стал главой правительственной комиссии по казачеству

Бывший президент РФС и вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко, который сейчас является заместителем председателя правительства по вопросам строительства, назначен на еще одну должность. Функционер возглавил Межведомственную комиссии по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. Экс-глава комиссии Игорь Баринов станет заместителем Мутко. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 1 августа, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.