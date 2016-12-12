Мустафина, Лесун и Трефилов претендуют на премию "Гордость России"

Фехтовальщица Яна Егорян, а также гимнастки Маргарита Мамун и Алия Мустафина претендуют на премию "Гордость России", которую вручает Министерство спорта РФ, сообщает пресс-служба организации. Церемония награждения состоится 14 декабря.

Кроме того, в этой номинации определят лучшего спортсмена. На это звание претендуют пятиборец Александр Лесун, дзюдоист Хасан Халмурзаев и борец Сослан Рамонов. Также из трех претендентов будет определен лучший тренер - Евгений Трефилов (гандбол), Татьяна Покровская (синхронное плавание) и Владимир Кирильцев (велоспорт).