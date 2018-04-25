Минспорт и МИД России подпишут Концепцию о международной деятельности

27 апреля Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подпишут Концепцию о международной деятельности. Документ разработан в соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Концепция направлена на повышение конкурентоспособности российского спорта, защиту интересов спортсменов, борьбу с дискриминацией и усиление сотрудничества с международными организациями для совместного преодоления современных вызовов и угроз в сфере спорта.