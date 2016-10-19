Михаил Мамиашвили: "Курс, который реализовал Мутко, должен быть сохранен и продолжен"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал перемены в спортивном руководстве страны. Напомним, нынешний министр спорта Виталий Мутко рекомендован на пост

вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, а место министра спорта должен занять его заместитель, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

– Я знаю Павла Колобкова как человека, который полностью погружен в спорт и его проблемы, – заметил Мамиашвили. – Он сам был великим спортсменом, достойно прошел службу в Вооруженных силах, проявил себя и на других позициях в министерстве. На мой взгляд, все произошло очень логично. В непростой ситуации, в которой сейчас находится российский спорт, Колобков станет человеком одновременно новым, но и достаточно заслуженным и известным. Все это должно послужить на благо.

– Каких перемен вы ожидаете с приходом в кресло министра Колобкова и повышением Мутко до вице-премьера?

– Мы переживаем непростые времена. Но тот курс, который реализовывал Виталий Леонтьевич, обязательно должен быть сохранен и продолжен. Я имею в виду глобальные и совершенно необходимые задачи: строительство объектов, развитие массового и детского спорта, ну и, конечно, подготовка сборных команд. Видимо, примерно в этом же формате мы и будем двигаться дальше.

– Как вы думаете, что скажут об этих перестановках наши зарубежные партнеры, не сочтут ли они их вызовом?

– Я думаю, решение было принято не для того, чтобы ублажать наших зарубежных партнеров. Но тем не менее, Колобков – олимпийский чемпион, одна из легенд своего вида спорта. И отношение к нему должно быть соответствующим. (Наталья МАРЬЯНЧИК)