22:44 9 января | ХРОНИКА

Лопырева может подать в суд на хакеров, взломавших ее Инстаграм

Виктория ЛОПЫРЕВА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Виктория ЛОПЫРЕВА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
4

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева сказала, что проблема со взломом ее аккаунта в Инстаграме устранена. Модель отметила, что после выяснения личностей хакеров может подать на них в суд.

- Мне писали во все социальные сети, предупреждали, что аккаунт в Инстаграме взломан, предлагали помощь, что очень приятно, - цитирует Wday.ru Лопыреву. -  Сейчас уже все в порядке, но неприятный осадок остался. Вот так приходится платить за внимание подписчиков, которые живые, настоящие.

В наше время взламывают аккаунты военных ведомств, что тут сказать. Сейчас мы пытаемся понять, кто стоит за взломом и зачем людям понадобилось это делать, а после будем думать, стоит ли обратиться в инстанции, ведь взлом - дело незаконное.

Хакеры взломали Инстаграм Лопыревой и опубликовали видео с Мамаевым

Дополнительная информация

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/lopyireva-dumaet-podat-v-sud-na-hakerov-vzlomavshih-ee-instagram/

4
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Thergothon

Лопырева сходила в туалет. Лопырева помылась. Лопырева ела на завтрак кашу. Даешь больше пустых новостей!

23:45 9 января

PvsZ

Вопрос - сможет ли Вика взломать хакеров, чтобы выяснить их личности?))

23:03 9 января

disss

нет желтухе! а какое отношение имеет сия новость к спорту??? Лопырёва перманентно или кому-то даёт из мира спорта или сама пытается быть в спорте! Чё не понятного!?

22:58 9 января

нет желтухе!

а какое отношение имеет сия новость к спорту???

22:53 9 января