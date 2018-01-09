Лопырева может подать в суд на хакеров, взломавших ее Инстаграм

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева сказала, что проблема со взломом ее аккаунта в Инстаграме устранена. Модель отметила, что после выяснения личностей хакеров может подать на них в суд.
- Мне писали во все социальные сети, предупреждали, что аккаунт в Инстаграме взломан, предлагали помощь, что очень приятно, - цитирует Wday.ru Лопыреву. - Сейчас уже все в порядке, но неприятный осадок остался. Вот так приходится платить за внимание подписчиков, которые живые, настоящие.
В наше время взламывают аккаунты военных ведомств, что тут сказать. Сейчас мы пытаемся понять, кто стоит за взломом и зачем людям понадобилось это делать, а после будем думать, стоит ли обратиться в инстанции, ведь взлом - дело незаконное.
Хакеры взломали Инстаграм Лопыревой и опубликовали видео с Мамаевым
Дополнительная информация
http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/lopyireva-dumaet-podat-v-sud-na-hakerov-vzlomavshih-ee-instagram/
Thergothon
Лопырева сходила в туалет. Лопырева помылась. Лопырева ела на завтрак кашу. Даешь больше пустых новостей!
23:45 9 января
PvsZ
Вопрос - сможет ли Вика взломать хакеров, чтобы выяснить их личности?))
23:03 9 января
disss
нет желтухе! а какое отношение имеет сия новость к спорту??? Лопырёва перманентно или кому-то даёт из мира спорта или сама пытается быть в спорте! Чё не понятного!?
22:58 9 января
нет желтухе!
а какое отношение имеет сия новость к спорту???
22:53 9 января