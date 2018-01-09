Лопырева может подать в суд на хакеров, взломавших ее Инстаграм

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева сказала, что проблема со взломом ее аккаунта в Инстаграме устранена. Модель отметила, что после выяснения личностей хакеров может подать на них в суд.

- Мне писали во все социальные сети, предупреждали, что аккаунт в Инстаграме взломан, предлагали помощь, что очень приятно, - цитирует Wday.ru Лопыреву. - Сейчас уже все в порядке, но неприятный осадок остался. Вот так приходится платить за внимание подписчиков, которые живые, настоящие.

В наше время взламывают аккаунты военных ведомств, что тут сказать. Сейчас мы пытаемся понять, кто стоит за взломом и зачем людям понадобилось это делать, а после будем думать, стоит ли обратиться в инстанции, ведь взлом - дело незаконное.

Хакеры взломали Инстаграм Лопыревой и опубликовали видео с Мамаевым