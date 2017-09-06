Китай намерен заключить меморандум о сотрудничестве с ОКР

Представители Национального олимпийского комитета Китая встретились с коллегами из ОКР, сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России. Участники встречи обсудили текущую ситуацию в международном спортивном движении, а также перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений между Олимпийскими комитетами России и Китая.

В ходе встречи первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков проинформировал зарубежных коллег о мерах по урегулированию ситуации по результатам антидопингового разбирательства, а также предложил расширить двустороннее сотрудничество между НОК двух стран путем подписания нового соглашения, которое будет предусматривать такие направления, как организация совместных тренировочных мероприятий, повышение квалификации кадров и "спортивные обмены".

Заместитель генерального директора Олимпийского комитета Китая Тиан Чжихун поблагодарил российскую сторону за предоставленную информацию, а также отметил успехи России в вопросах борьбы с допингом и выразил надежду на скорейшую нормализацию отношений в этом вопросе. Также Тиан Чжихун подтвердил заинтересованность китайской стороны в подписании меморандума о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России и Олимпийским комитетом Китая в целях укрепления и дальнейшего развития двусторонних отношений.