Кейсуке Хонда и Уилл Смит запустят совместный бизнес

Японский футболист Кейсуке Хонда, хорошо известный в России по выступлениям за ЦСКА, совместно с актером Уиллом Смитом запустят венчурный фонд. Запуск проекта ожидается уже в этом месяце. На двоих звезды спорта и кинематографа вложат в него около 100 миллионов долларов, сообщает Kyodo News со ссылкой на компанию, ведущую дела Хонды и Смита. Фонд будет поддерживать стартапы в США и по всему миру, причем не только в сфере спорта и кино. Кандидатов на получение средств Хонда и Смит планируют интервьюировать лично.

Хонда играл за ЦСКА с 2009 по 2013 год, а в начале 2014-го перешел в "Милан". С прошлого года он выступает в составе мексиканской "Пачуки". Сборная Японии с Хондой в составе на чемпионате мира-2018 дошла до 1/8 финала. Уилл Смит стал одним из авторов гимна ЧМ-2018 и выступал на церемонии закрытия перед финалом ЧМ-2018 между Францией и Хорватией (4:2).