Кадыров подарил машину мальчику, который отжался более четырех тысяч раз

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобиль мальчику Рахиму Кураеву, который установил рекорд по отжиманиям. Пятилетний Рахим за 2 часа 25 минут отжался 4105 раз, но его рекорд не был зафиксирован Книгой Гиннеса, и мальчику нужно будет повторить выступление.

- Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом "Мерседесе", - приводит "РИА Новости" слова Кадырова.

Ранее глава республики поздравил Рахима и выразил уверенность в том, что мальчику хватит энергии еще и еще раз отжиматься по четыре тысячи раз, а также добавил, что лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать.

