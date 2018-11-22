Фильм о Льве Яшине стал победителем кинофестиваля в Милане

Руководитель продюсерского центра "Динамо" Михаил Тюркин сообщил о том, что документальный фильм о легенде отечественного футбола "Лев Яшин - номер один" получил мировое признание и стал победителем XXXVI Международного кинофестиваля спортивного кино и телевидения в Милане в номинации "Фильмы о футболе". Картина вышла в 2018 году.

- Фильм был снят в преддверии чемпионата мира по футболу и 13 июня, за день до старта турнира, в Москве состоялась его премьера, - цитирует "РИА Новости" слова Тюркина. - Картина представлена на 35 кинофестивалях различного уровня, которые проводят конкурсы документальных фильмов. Наш фильм ранее получил специальный приз на фестивале в Липецке. А 19 ноября мы взяли первый приз на фестивале в Милане, который в иерархии документальных фильмов занимает первое место.

В нашей номинации участвовало более 40 картин из разных стран, фильмы были об очень популярных людях - Пеле, (Диего) Марадоне, (Лионеле) Месси, (Криштиану) Роналду. И наш фильм вошел в число шести победителей кинофестиваля в Милане.Мероприятие посетили президент FIFA Джанни Инфантино и помощник президента РФ Игорь Левитин, а также полторы тысячи зрителей - великие спортсмены, ветераны футбола, спортивные и политические деятели, дети.

И впечатления остались великолепные и очень душевные. Зрители рукоплескали Инфантино, сказавшему в приветственной речи: "Вы, россияне, гордитесь своей страной, потому что у вас есть такой человек, как Лев Яшин". Инфантино и Левитин вручили памятные подарки вдове Льва Ивановича Валентине Тимофеевне и зрители встретили это овациями.

Инфантино должен был уехать на торжественный прием в Кремле через 15 минут после начала фильма, а пробыл почти до окончания картины и не мог оторваться от экрана.После этого при непосредственном участии вице-премьера правительства РФ Ольги Юрьевны Голодец фильм в качестве социального проекта на безвозмездной основе был показан во всех субъектах страны. По нашей оценке, фильм в России посмотрели уже около 15 миллионов человек.

Отметим, что кинофестиваль в Милане проводится Международной федерацией спортивного кино и телевидения под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Он является самым престижным в мире в области спортивной кинематографии.