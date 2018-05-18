Дмитрий Свищев: "Колобков – министр с бэкграундом бойца. Справедливо, что он останется"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал "СЭ" информацию о том, что министр спорта РФ Павел Колобков сохранит свою должность в новом правительстве.

– Справедливо, что он останется, – отметил Свищев. – Колобков пришел в непростой момент, когда Россия погрязла в борьбе и скандалах за наш спорт. Он прошел непростую школу, сейчас это сформировавшийся министр с бэкграундом бойца. В обновленном составе министерству предстоит серьезная работа по восстановлению имиджа российского спорта на международной арене. Это очень сложное и небыстрое дело, но очень важное и нужное. Думаю, что российский спорт ждет активная работа в ближайшее время. (Игорь НОВИКОВ)