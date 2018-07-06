Дайвер погиб во время операции по спасению детской футбольной команды из пещеры в Таиланде. Фото AFP

Аквалангист Саман Гунан погиб во время операции по спасению детской футбольной команды и их тренера в Таиланде, сообщает Khaosod со ссылкой на заявление властей.

12 подростков из футбольной команды вместе с тренером пропали без вести 23 июня в пещере Кхао Луанг в заповеднике Понг Пха. Пещера оказалась затопленной из-за протекающего рядом ручья. Позже сотрудники заповедника нашли велосипеды и вещи группы, после чего к эвакуации приступили военные спасатели Таиланда.

38-летний Гунан, ранее служивший в ВМФ Таиланда, участвовал в операции в качестве добровольца. Его задачей было доставлять кислород, однако самому не хватило на обратную дорогу.

Ранее свою помощь в спасении детей предложило МЧС России и американский бизнесмен Илон Маск.

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