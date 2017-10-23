Бувайсар Сайтиев: "Возвращение к профессиональным объединениям поможет возродить физическую культуру по всей стране"

Депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев отметил, что с распадом СССР прекратила существование ведомственная территориальная модель физкультурно– спортивного движения. По мнению Сайтиева, возвращение к профессиональным объединениям могло бы помочь и детско-юношескому спорту.

– Спортивные организации потеряли большую часть финансирования из госбюджета, внебюджетных источников и практически все средства из профсоюзного бюджета, – цитирует ТАСС Сайтиева. – В результате этого произошли негативные изменения в постановке физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства, в учебных заведениях, в трудовых и производственных коллективах.

Возвращение к профессиональным объединениям поможет возродить физическую культуру по всей стране, привлечь массу детей и молодежи для регулярных занятий физкультурой и спортом. За счет федерального бюджета надо открывать спортивные интернаты, где на базе девяти классов подростки смогут получать среднее специальное образование по направлению "инструктор" без отрыва от основного обучения. Также спортивные школы, работающие по бюджету, можно ориентировать на коммерческие занятия.