00:18 | ХРОНИКА

Болельщик "Спартака" пытался покончить жизнь самоубийством после поражения от "Зенита"

0
0
0
17

Болельщик "Спартака" хотел покончить с собой после поражения команды в матче 9-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:4), информирует Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах. Сообщается, что мужчина угрожал выпрыгнуть с 13 этажа дома на юго-востоке Москвы, но сотрудники полиции убедили его этого не делать. В настоящий момент с человеком работают специалисты.

Опрос

Повлияло ли судейство на результат игры "Зенит" - "Спартак"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
Войти, чтобы оставить комментарий

пошливы

Пора Спартак запретить - как членовредное явление. Можно назвать иначе - ну на пример Срак.

01:39

aleksart-spb

очень жаль что не покончил((

01:37

энильдо

Вот такие "болельщики" у "Спартака", что тут комментировать...

01:24

= Даль =

Спартак головного мозга,имхо.

01:16

ds23dsgg

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke

01:05

onlywhitespartak

https://www.change.org/p/рфс-отстранить-футбольного-судью-с-иванова

00:55

Mikeroft

Болельшик спартака - это диагноз. Окончательный, с ним только в морг.

00:52

майор99

foreverCSKAforever Доведение до самоубийства можно инкриминировать в этом случае?==============кому? Зениту, который победил или Спартаку, который играть не умеет?)) А если серьезно, то глупость в голове этого...мужчиной язык не поворачивается назвать, она как-то...зашкаливает, что ли

00:47

foreverCSKAforever

Доведение до самоубийства можно инкриминировать в этом случае?

00:42

Мух

Только подумать... из-за футбола... из-за игры 22 челов в мяч, которым за поражение платят больше чем этому бедолаге за год... просто каким промытым идиотом нужно быть...

00:36

merniloskut

Довели человека ироды газпромовые!(((

00:35

SIZ170

...... в этом все поросята..... голову лечите

00:34

Пчёлка

это безысходность, что в кабинете, опять назначили чемпиона...

00:33

bvb1987

вот дебил))))))))это похоже Рейнгольд был)))))) или Ловчев))

00:33

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

это диагноз. когда в жизни кроме футбола больше ничего нет - показатель уровня банановой республики.

00:30

higagy

Блин, как он дожил до возраста, когда называют мужчиной с такими-то заскоками? о_О

00:26

+-=0

секта

00:24

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ