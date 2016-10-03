Болельщик "Спартака" пытался покончить жизнь самоубийством после поражения от "Зенита"

Болельщик "Спартака" хотел покончить с собой после поражения команды в матче 9-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:4), информирует Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах. Сообщается, что мужчина угрожал выпрыгнуть с 13 этажа дома на юго-востоке Москвы, но сотрудники полиции убедили его этого не делать. В настоящий момент с человеком работают специалисты.
пошливы
Пора Спартак запретить - как членовредное явление. Можно назвать иначе - ну на пример Срак.
01:39
aleksart-spb
очень жаль что не покончил((
01:37
энильдо
Вот такие "болельщики" у "Спартака", что тут комментировать...
01:24
= Даль =
Спартак головного мозга,имхо.
01:16
ds23dsgg
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke
01:05
onlywhitespartak
https://www.change.org/p/рфс-отстранить-футбольного-судью-с-иванова
00:55
Mikeroft
Болельшик спартака - это диагноз. Окончательный, с ним только в морг.
00:52
майор99
foreverCSKAforever Доведение до самоубийства можно инкриминировать в этом случае?==============кому? Зениту, который победил или Спартаку, который играть не умеет?)) А если серьезно, то глупость в голове этого...мужчиной язык не поворачивается назвать, она как-то...зашкаливает, что ли
00:47
foreverCSKAforever
Доведение до самоубийства можно инкриминировать в этом случае?
00:42
Мух
Только подумать... из-за футбола... из-за игры 22 челов в мяч, которым за поражение платят больше чем этому бедолаге за год... просто каким промытым идиотом нужно быть...
00:36
merniloskut
Довели человека ироды газпромовые!(((
00:35
SIZ170
...... в этом все поросята..... голову лечите
00:34
Пчёлка
это безысходность, что в кабинете, опять назначили чемпиона...
00:33
bvb1987
вот дебил))))))))это похоже Рейнгольд был)))))) или Ловчев))
00:33
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
это диагноз. когда в жизни кроме футбола больше ничего нет - показатель уровня банановой республики.
00:30
higagy
Блин, как он дожил до возраста, когда называют мужчиной с такими-то заскоками? о_О
00:26
+-=0
секта
00:24