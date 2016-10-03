Болельщик "Спартака" пытался покончить жизнь самоубийством после поражения от "Зенита"

Болельщик "Спартака" хотел покончить с собой после поражения команды в матче 9-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:4), информирует Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах. Сообщается, что мужчина угрожал выпрыгнуть с 13 этажа дома на юго-востоке Москвы, но сотрудники полиции убедили его этого не делать. В настоящий момент с человеком работают специалисты.