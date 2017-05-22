Анатолий Бышовец: "Перетурин обогащал культуру футбола"

Бывший главный тренер сборной СССР и России Анатолий Бышовец выразил соболезнования родным и близким скончавшегося футбольного комментатора Владимира Перетурина. Журналист перенес два инсульта и был прикован к постели. Он умер на 79-м году жизни.

- Ушел один из лучших комментаторов, - сказал Бышовец. - Николай Озеров, Виктор Набутов, Владимир Маслаченко, Владимир Перетурин сами играли и знали все тонкости футбола, глубоко его понимали, создавала оценки и анализы по ходу матча.

Думаю, что на их примере и заложенных ими традициях выросло целое поколение. Перетурин обогащал восприятие, понимание и культуру футбола. Главное - это были профессиональные оценки. Хочется выразить соболезнования родным и близким. (Евгений БЕЛОУСОВ)