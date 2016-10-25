Александр Шлеменко: "Я бы вообще запретил продажу алкоголя в Омской области"

Боец ММА, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко поддержал инициативу общественных организаций Омска, которые предложили ограничить продажу алкоголя в городе. По словам Шлеменко, его родному региону необходимо последовать примеру Чеченской республики и вообще запретить продажу алкогольной продукции.

- Я бы не только их пивнушки в жилых домах запретил, я бы вообще запретил продажу алкоголя в Омской области, - приводит superomsk.ru слова Шлеменко. - У нас все для этого есть. Взять хотя бы пример Чеченской республики, где алкоголь просто невозможно купить. Посмотрите, как там живут люди и как расцветает республика. То же самое давно надо сделать у нас, и я буду прикладывать для этого все усилия. С трудом верится, что депутаты примут эти поправки. Но буду очень на это надеяться.