Александр Шлеменко: "Я бы вообще запретил продажу алкоголя в Омской области"

Боец ММА, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко поддержал инициативу общественных организаций Омска, которые предложили ограничить продажу алкоголя в городе. По словам Шлеменко, его родному региону необходимо последовать примеру Чеченской республики и вообще запретить продажу алкогольной продукции.
- Я бы не только их пивнушки в жилых домах запретил, я бы вообще запретил продажу алкоголя в Омской области, - приводит superomsk.ru слова Шлеменко. - У нас все для этого есть. Взять хотя бы пример Чеченской республики, где алкоголь просто невозможно купить. Посмотрите, как там живут люди и как расцветает республика. То же самое давно надо сделать у нас, и я буду прикладывать для этого все усилия. С трудом верится, что депутаты примут эти поправки. Но буду очень на это надеяться.
Дополнительная информация
http://superomsk.ru/news/40761-boets_aleksandr_shlemenko_prizval_zapretit_prodaju/
историк79
А я предлагаю запретить пожарным спасать женщин при пожаре в ночных рубахах. В одном из штатов США так и сделали - хорошо живут!
06:02
putin79
Интересно, на основании какого закона? Так , по "понятиям" или на основе личного представления о жизни конкретного человека? Ну а процветания Чеченской республики - это вообще перл! )) То есть формула успеха проста : "Запрети продавать алкоголь и прибудет процветание" . Видимо, в США и развитых странах Европы так и делают, раз так успешно живут. И никакие инвестиции в экономику (см.федерельную поддержку Чечни) тут не при чём...
05:31