Ян Непомнящий: "Нет ничего невозможного, я считаю себя одним из претендентов на попадание в топ-2"

Чемпион Европы по шахматам Ян Непомнящий в интервью "Известиям" выразил мнение, что ему по силам попасть на турнир претендентов 2018 года. Он также отметил заслугу Сергея Карякина в популяризации шахмат в России.

– Как вы оцениваете свои шансы попасть на турнир претендентов 2018 года?

– Мне необходимо стабильно и ровно провести три этапа Гран-при в Москве, Женеве и Пальма-де-Майорке. Сделать это будет непросто. В серии участвует вся шахматная элита за исключением 3–4 игроков. Поэтому мне надо выложиться на ограниченном отрезке, показать свою лучшую игру. Нет ничего невозможного, я считаю себя одним из претендентов на попадание в топ-2.

– Вы дружите с Сергеем Карякиным. Чем можно объяснить его возросшую популярность?

– Это стечение обстоятельств и грамотная работа менеджера. С 2012 года Сергей везде выдвигал довольно спорный тезис, что он вернет шахматную корону в Россию. Многие в это не верили, но ему удалось сначала выиграть турнир претендентов, а затем на равных сражаться с Карлсеном в Нью-Йорке. Слова не разошлись с делом, и сейчас он пожинает плоды той работы, которая велась на протяжении пяти лет. Фотографии Сергея есть на общественном транспорте, на растяжках, билбордах. Это очень хорошо для популяризации шахмат. Многие родители, видя популярность Карякина, отведут своего ребенка в шахматы, а не в условную борьбу. Наш вид спорта постепенно возвращается на телевидение и в ведущие СМИ. В этом есть заслуга Карякина.